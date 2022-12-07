Мер Києва вважає за можливий сценарій "апокаліпсису" цієї зими, але закликає не панікувати

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"Київ може залишитися без світла, води та тепла. Може статися апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли неможливо жити у будинках через низьку температуру", - заявив мер Віталій Кличко в інтерв'ю Reuters.

"Але ми боремося і робимо все можливе, щоб цього не сталося", - продовжив він.

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Тим не менш у столиці не вистачає опалювальних пунтків обігріву, щоб прийняти всі 3,6 млн. жителів у разі повних відключень, і люди мають бути готові до евакуації у разі погіршення ситуації, сказав Кличко.

"На даний момент ми підготували близько 500 вузлів автономного теплопостачання... але для міста з населенням 3 мільйони осіб 500 точок - це ніщо", - сказав він.

"Якщо як і раніше буде відсутнє електропостачання, а зовнішня температура залишиться низькою, ми, на жаль, будемо змушені відводити воду з будівель", - сказав він.

"Інакше вода може замерзнути та розірвати всю водопровідну мережу, а будівлі тоді будуть повністю непридатними для подальшого використання".

Кличко закликав мешканців підготувати аварійні запаси їжі та води, а також мати напоготові одяг та документи для швидкого виїзду у разі відключення теплопостачання.

Однак він сказав, що зараз немає необхідності евакуюватися, оскільки в місті дефіцит електроенергії становить лише 20%, а умови залишаються стабільними.