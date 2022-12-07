Мер Києва вважає за можливий сценарій "апокаліпсису" цієї зими, але закликає не панікувати
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Мер Києва попередив у середу про сценарій "апокаліпсису" для української столиці цієї зими, якщо російські повітряні удари по інфраструктурі продовжаться, але сказав, що мешканцям зараз немає необхідності евакуюватися, хоча вони мають бути готові до цього, передає УНН.
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"Київ може залишитися без світла, води та тепла. Може статися апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли неможливо жити у будинках через низьку температуру", - заявив мер Віталій Кличко в інтерв'ю Reuters.
"Але ми боремося і робимо все можливе, щоб цього не сталося", - продовжив він.
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Тим не менш у столиці не вистачає опалювальних пунтків обігріву, щоб прийняти всі 3,6 млн. жителів у разі повних відключень, і люди мають бути готові до евакуації у разі погіршення ситуації, сказав Кличко.
"На даний момент ми підготували близько 500 вузлів автономного теплопостачання... але для міста з населенням 3 мільйони осіб 500 точок - це ніщо", - сказав він.
"Якщо як і раніше буде відсутнє електропостачання, а зовнішня температура залишиться низькою, ми, на жаль, будемо змушені відводити воду з будівель", - сказав він.
"Інакше вода може замерзнути та розірвати всю водопровідну мережу, а будівлі тоді будуть повністю непридатними для подальшого використання".
Кличко закликав мешканців підготувати аварійні запаси їжі та води, а також мати напоготові одяг та документи для швидкого виїзду у разі відключення теплопостачання.
Однак він сказав, що зараз немає необхідності евакуюватися, оскільки в місті дефіцит електроенергії становить лише 20%, а умови залишаються стабільними.