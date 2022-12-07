Мер Києва вважає за можливий сценарій "апокаліпсису" цієї зими, але закликає не панікувати

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27409 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 60512 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 98180 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 148462 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 173142 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 351180 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 221281 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193820 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 332481 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459158 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

31 березня, 16:53 • 29191 перегляди

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

31 березня, 17:27 • 22359 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 21593 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 23523 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 20903 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 351195 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 332489 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 549192 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 679444 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 698806 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78347 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115421 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200398 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226367 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219388 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Мер Києва вважає за можливий сценарій "апокаліпсису" цієї зими, але закликає не панікувати

Мер Києва вважає за можливий сценарій "апокаліпсису" цієї зими, але закликає не панікувати

Київ • УНН

 • 1296641 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Мер Києва попередив у середу про сценарій "апокаліпсису" для української столиці цієї зими, якщо російські повітряні удари по інфраструктурі продовжаться, але сказав, що мешканцям зараз немає необхідності евакуюватися, хоча вони мають бути готові до цього, передає УНН.

Цитата

"Київ може залишитися без світла, води та тепла. Може статися апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли неможливо жити у будинках через низьку температуру", - заявив мер Віталій Кличко в інтерв'ю Reuters.

"Але ми боремося і робимо все можливе, щоб цього не сталося", - продовжив він.

Деталі

Тим не менш у столиці не вистачає опалювальних пунтків обігріву, щоб прийняти всі 3,6 млн. жителів у разі повних відключень, і люди мають бути готові до евакуації у разі погіршення ситуації, сказав Кличко.

"На даний момент ми підготували близько 500 вузлів автономного теплопостачання... але для міста з населенням 3 мільйони осіб 500 точок - це ніщо", - сказав він.

"Якщо як і раніше буде відсутнє електропостачання, а зовнішня температура залишиться низькою, ми, на жаль, будемо змушені відводити воду з будівель", - сказав він.

"Інакше вода може замерзнути та розірвати всю водопровідну мережу, а будівлі тоді будуть повністю непридатними для подальшого використання".

Кличко закликав мешканців підготувати аварійні запаси їжі та води, а також мати напоготові одяг та документи для швидкого виїзду у разі відключення теплопостачання.

Однак він сказав, що зараз немає необхідності евакуюватися, оскільки в місті дефіцит електроенергії становить лише 20%, а умови залишаються стабільними.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаПолітика
Bitcoin
$82,702.20
Золото
$3,165.94
Tesla
$258.01
Brent
$74.83
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85