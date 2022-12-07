Мэр Киева считает возможным сценарий "апокалипсиса" этой зимой, но призывает не паниковать

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"Киев может остаться без света, воды и тепла. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры", - заявил мэр Виталий Кличко в интервью Reuters.

"Но мы боремся и делаем все возможное, чтобы этого не произошло", – продолжил он.

Детали

Тем не менее, в столице не хватает отопительных пунктов обогрева, чтобы принять все 3,6 млн. жителей в случае полных отключений, и люди должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации, сказал Кличко.

"На данный момент мы подготовили около 500 узлов автономного теплоснабжения... но для города с населением 3 миллиона человек 500 точек – это ничто", - сказал он.

"Если по-прежнему будет отсутствовать электроснабжение, а внешняя температура останется низкой, мы, к сожалению, будем вынуждены отводить воду из зданий", - сказал он.

"Иначе вода может замерзнуть и разорвать всю водопроводную сеть, а здания тогда будут полностью непригодны для дальнейшего использования".

Кличко призвал жителей подготовить аварийные запасы пищи и воды, а также иметь готовые одежду и документы для быстрого выезда в случае отключения теплоснабжения.

Однако он сказал, что сейчас нет необходимости эвакуироваться, поскольку в городе дефицит электроэнергии составляет всего 20%, а условия остаются стабильными.