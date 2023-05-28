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Мер Києва попередив про нову атаку на столицю одразу з кількох напрямків

Мер Києва попередив про нову атаку на столицю одразу з кількох напрямків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня УНН. Мер Києва Віталій Кличко написав, що найближчим часом очікується повторна атака на столицю одразу з кількох напрямків, передає УНН.

Цитата

"Групи БПЛА рухаються на Київ зі сторони Вишгородського району (Іванкова) та з півдня області. Частина дронів вже перетнула адмінкордон області. На Вишгородщині вже працює ППО", - написав Кличко.

Пізніше він додав, що БПЛА рукаються одразу з кількох напрямків.

"Залишайтеся в укриттях! Групи ворожих БПЛА рухаються в бік Києва одразу з кількох напрямків", - зазначив мер Києва.

Доповнення

Віталій Кличко повідомляв, що сили ППО знищили понад 20 ворожих дронів, що рухалися на Київ.

Українські Національні Новини

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