Мер Києва попередив про нову атаку на столицю одразу з кількох напрямків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. Мер Києва Віталій Кличко написав, що найближчим часом очікується повторна атака на столицю одразу з кількох напрямків, передає УНН.
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"Групи БПЛА рухаються на Київ зі сторони Вишгородського району (Іванкова) та з півдня області. Частина дронів вже перетнула адмінкордон області. На Вишгородщині вже працює ППО", - написав Кличко.
Пізніше він додав, що БПЛА рукаються одразу з кількох напрямків.
"Залишайтеся в укриттях! Групи ворожих БПЛА рухаються в бік Києва одразу з кількох напрямків", - зазначив мер Києва.
Доповнення
Віталій Кличко повідомляв, що сили ППО знищили понад 20 ворожих дронів, що рухалися на Київ.