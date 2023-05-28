Мэр Киева предупредил о новой атаке на столицу сразу с нескольких направлений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в ближайшее время ожидается повторная атака на столицу сразу с нескольких направлений, передает УНН.
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"Группы БПЛА движутся на Киев со стороны Вышгородского района (Иванкова) и с юга области. Часть дронов уже пересекла админграницу области. На Вышгородщине уже работает ПВО", - написал Кличко.
Позже он добавил, что БПЛА рушатся сразу с нескольких направлений.
"Оставайтесь в укрытиях! Группы вражеских БПЛА движутся в сторону Киева сразу с нескольких направлений", - отметил мэр Киева.
Дополнение
Виталий Кличко сообщал, что силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов, двигавшихся на Киев.