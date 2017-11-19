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Мер Добропілля ще у 2014 році написав заяву на отримання паспорта РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міський голова Добропілля, що на Донеччині, Андрій Аксьонов 21 червня 2014 року написав заяву на отримання паспорта громадянина Російської Федерації. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України від БПП Дмитро Лубінець, передає УНН.

“Відповідно отриманій копії форми № 1П, заповненій власноруч Аксьоновим Андрієм Анатолійовичем, 21 червня 2014 року він написав заяву на отримання паспорта громадянина РФії”, — зазначив нардеп.

За його словами, ще 27 листопада 2012 року Аксьонов був зареєстрований у м. Севастополь по вул. Щербака 8, за цією адресою також зареєстровано територіальний підрозділ УМВС Росії по Севастополю.

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Крім цього, додав він, нещодавно в соціальній мережі з’явилася інформація, нібито від прикордонного загону м. Чернігів, що 5 листопада 2017р. о 06.30 через пункт пропуску “Сеньківка” (Чернігівська область) Аксьонов Андрій Анатолійович, мер м. Добропілля, виїхав до Російської Федерації.

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