Мер Добропілля ще у 2014 році написав заяву на отримання паспорта РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міський голова Добропілля, що на Донеччині, Андрій Аксьонов 21 червня 2014 року написав заяву на отримання паспорта громадянина Російської Федерації. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України від БПП Дмитро Лубінець, передає УНН.
“Відповідно отриманій копії форми № 1П, заповненій власноруч Аксьоновим Андрієм Анатолійовичем, 21 червня 2014 року він написав заяву на отримання паспорта громадянина РФії”, — зазначив нардеп.
За його словами, ще 27 листопада 2012 року Аксьонов був зареєстрований у м. Севастополь по вул. Щербака 8, за цією адресою також зареєстровано територіальний підрозділ УМВС Росії по Севастополю.
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Крім цього, додав він, нещодавно в соціальній мережі з’явилася інформація, нібито від прикордонного загону м. Чернігів, що 5 листопада 2017р. о 06.30 через пункт пропуску “Сеньківка” (Чернігівська область) Аксьонов Андрій Анатолійович, мер м. Добропілля, виїхав до Російської Федерації.