Мэр Доброполья еще в 2014 году написал заявление на получение паспорта РФ

"Согласно полученной копии формы № 1П, заполненной собственноручно Аксеновым Андреем Анатольевичем, 21 июня 2014 года он написал заявление на получение паспорта гражданина РФии", - отметил нардеп.

По его словам, еще 27 ноября 2012 года Аксенов был зарегистрирован в г. Севастополь по ул. Щербака 8, по этому адресу также зарегистрировано территориальное подразделение УМВД России по Севастополю.

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Кроме этого, добавил он, недавно в социальной сети появилась информация, якобы от пограничного отряда г. Чернигов, что 5 ноября 2017 года в 06.30 через пункт пропуска "Сеньковка" (Черниговская область) Аксенов Андрей Анатольевич, мэр г. Доброполья, уехал в Российскую Федерацию.