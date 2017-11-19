Мэр Доброполья еще в 2014 году написал заявление на получение паспорта РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Мэр Доброполья, Донецкой области, Андрей Аксенов 21 июня 2014 года написал заявление на получение паспорта гражданина Российской Федерации. Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины от БПП Дмитрий Лубинець, передает УНН.
"Согласно полученной копии формы № 1П, заполненной собственноручно Аксеновым Андреем Анатольевичем, 21 июня 2014 года он написал заявление на получение паспорта гражданина РФии", - отметил нардеп.
По его словам, еще 27 ноября 2012 года Аксенов был зарегистрирован в г. Севастополь по ул. Щербака 8, по этому адресу также зарегистрировано территориальное подразделение УМВД России по Севастополю.
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Кроме этого, добавил он, недавно в социальной сети появилась информация, якобы от пограничного отряда г. Чернигов, что 5 ноября 2017 года в 06.30 через пункт пропуска "Сеньковка" (Черниговская область) Аксенов Андрей Анатольевич, мэр г. Доброполья, уехал в Российскую Федерацию.