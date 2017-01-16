Мер Дніпра потрапив у лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що потрапив в лікарню. Про це він написав на сторінці у Facebook, передає УНН.
За його словами, він був госпіталізований з алергічним нападом в звичайну міську лікарню.
“В приймальному покої сплять бомжі, яких привозить сюди поліція. У медсестри розбита рука. Уламком швабри. Алкаш напав. Поліція, навпаки, не приїхала. Ну і вхідні двері. Намагався стільцем виламати буйнопомішаний,” — написав Б.Філатов про побачене в медичному закладі.
Мер запевнив, що небезпеки для його здоров’я вже немає. “Не треба дзвонити-стукати хвилюватися. Звичайний алергічний напад. Мені завтра в 6 ранку на роботу вставати,” — написав він.