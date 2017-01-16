Мэр Днепра попал в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что попал в больницу. Об этом он написал на странице в Facebook, передает УНН.
По его словам, он был госпитализирован с аллергическим приступом в обычную городскую больницу.
"В приемном покое спят бомжи, которых привозит сюда полиция. У медсестры разбита рука. Обломком швабры. Алкаш напал. Полиция, наоборот, не приехала. Ну и входные двери. Пытался стулом выломать буйнопомешанный", - написал Б.Филатов об увиденном в медицинском учреждении.
Мэр заверил, что опасности для его здоровья уже нет. "Не надо звонить-стучать волноваться. Обычный аллергический приступ. Мне завтра в 6 утра на работу вставать ", - написал он.