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Менеджери NASA вирішать, чи зможе Starliner від Boeing безпечно доставити екіпаж на Землю

Менеджери NASA вирішать, чи зможе Starliner від Boeing безпечно доставити екіпаж на Землю

Київ • УНН

 • 15556 перегляди

NASA вирішує, чи повертати астронавтів Starliner на Землю або залишити їх на МКС через проблеми з кораблем. Розглядається варіант повернення екіпажу на Crew Dragon у лютому.

Інженери NASA зустрілися в п'ятницю, щоб розглянути результати випробувань і дати рекомендації про те, чи повернути двох астронавтів на Землю на борту корабля Starliner компанії Boeing, чи залишити їх на орбіті ще на шість місяців і повернути додому на борту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX, пише УНН з посиланням на CBS News. 

Деталі

Адміністратор NASA Білл Нельсон та інші старші менеджери агентства планували зустрітися в суботу вранці в Космічному центрі імені Джонсона в Г'юстоні, щоб розглянути зібрані на сьогодні дані та ухвалити рішення про подальші дії.

Хоча нічого офіційного не було сказано і не просочилося, інсайдери кажуть, що найбільш імовірний сценарій, враховуючи небажання ризикувати після Колумбії, полягає в тому, щоб залишити командира Starliner Баррі "Бутча" Вілмора та пілота Суніту Вільямс на борту станції та посадити Starliner без екіпажу, щоб завершити невтішний випробувальний політ.

Нельсон поки не сказав, якою є його позиція з цього питання.

Якщо оберуть сценарій з Crew Dragon, запуск якого запланований на 24 вересня, то він злетить лише з двома з чотирьох членів екіпажу на борту, звільнивши два місця для Вілмора та Вільямс, а два пілоти "Crew 9" повернуться на Землю в лютому наступного року.

За словами джерел, якщо цей варіант буде реалізовано, Starliner може відстикуватися вже 6 вересня, що дозволить здійснити безпілотний вхід в атмосферу та посадку у Вайт-Сендсі в американському штаті Нью-Мексико.

Доповнення

Здатність Starliner безпечно доставити свій екіпаж назад на Землю стала під питанням, зважаючи на множинні витоки гелію в системі рушійної установки корабля і знижену тягу п'яти маневрових двигунів, які з'явилися наступного дня після запуску 5 червня.

У випадку повернення з Crew Dragon місія екіпажу Starliner, яка повинна була тривати трохи більше тижня, розтягнеться до 268 днів - майже дев'яти місяців.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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