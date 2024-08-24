Менеджеры NASA решат, сможет ли Starliner от Boeing безопасно доставить экипаж на Землю

Инженеры NASA встретились в пятницу, чтобы рассмотреть результаты испытаний и дать рекомендации о том, вернуть ли двух астронавтов на Землю на борту корабля Starliner компании Boeing, или оставить их на орбите еще на шесть месяцев и вернуть домой на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Администратор NASA Билл Нельсон и другие старшие менеджеры агентства планировали встретиться в субботу утром в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, чтобы рассмотреть собранные на сегодня данные и принять решение о дальнейших действиях.

Хотя ничего официального не было сказано и не просочилось, инсайдеры говорят, что наиболее вероятный сценарий, учитывая нежелание рисковать после Колумбии, заключается в том, чтобы оставить командира Starliner Барри «Бутча» Уилмора и пилота Суниту Уильямс на борту станции и посадить Starliner без экипажа, чтобы завершить неутешительный испытательный полет.

Нельсон пока не сказал, какова его позиция по этому вопросу.

Если выберут сценарий с Crew Dragon, запуск которого запланирован на 24 сентября, то он взлетит только с двумя из четырех членов экипажа на борту, освободив два места для Уилмора и Уильямс, а два пилота «Crew 9» вернутся на Землю в феврале следующего года.

По словам источников, если этот вариант будет реализован, Starliner может отстыковаться уже 6 сентября, что позволит осуществить беспилотный вход в атмосферу и посадку в Уайт-Сендси в американском штате Нью-Мексико.

Дополнение

Способность Starliner безопасно доставить свой экипаж обратно на Землю стала под вопросом ввиду множественных утечек гелия в системе двигательной установки корабля и пониженной тяги пяти маневровых двигателей, которые появились на следующий день после запуска 5 июня.

В случае возвращения с Crew Dragon миссия экипажа Starliner, которая должна была длиться чуть больше недели, растянется до 268 дней - почти девяти месяцев.