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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Менеджери "Яндексу" передавали до Росії персональні дані українців - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Служба безпеки України під час обшуків задокументувала, що компанія “Яндекс” передавала особисті дані українців до Росії, зокрема дані співробітників правоохоронних органів та військових ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

Менеджери "Яндексу" передавали до Росії персональні дані українців - СБУ

“Правоохоронці встановили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії персональні дані українських громадян. Зокрема особисті дані про рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах”, — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, серед громадян, про яких до РФ передавалася інформація, є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці Збройних Сил України, інших підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, працівники органів державної влади та управління.

Інформація, як повідомляється, передавалась спецслужбам РФ для планування, організації та проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій “на шкоду суверенітетові України, територіальній цілісності та недоторканості”.

За цим фактом триває досудове слідство у рамках кримінального провадження, відкритого за ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо, СБУ під час обшуків в офісах “Яндекс” вилучила сервери і документацію.

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