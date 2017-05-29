Менеджеры "Яндекса" передавали в Россию персональные данные украинцев - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Служба безопасности Украины во время обысков задокументировала, что компания "Яндекс" передавала личные данные украинцев в Россию, в частности данные сотрудников правоохранительных органов и военных ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
“Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные о роде занятий, образ жизни, жилища, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях”, — говорится в сообщении.
По данным СБУ, среди граждан, о которых в РФ передавалась информация, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления.
Информация, как сообщается, передавалась спецслужбам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций “в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности”.
По данному факту проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Напомним, СБУ во время обысков в офисах “Яндекс” изъяла серверы и документацию.