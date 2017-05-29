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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Менеджеры "Яндекса" передавали в Россию персональные данные украинцев - СБУ

Киев • УНН

 • 15324 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Служба безопасности Украины во время обысков задокументировала, что компания "Яндекс" передавала личные данные украинцев в Россию, в частности данные сотрудников правоохранительных органов и военных ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Менеджеры "Яндекса" передавали в Россию персональные данные украинцев - СБУ

“Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные о роде занятий, образ жизни, жилища, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях”, — говорится в сообщении.

По данным СБУ, среди граждан, о которых в РФ передавалась информация, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления.

Информация, как сообщается, передавалась спецслужбам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций “в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности”.

По данному факту проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Напомним, СБУ во время обысков в офисах “Яндекс” изъяла серверы и документацию.

Украинские Национальные Новости

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