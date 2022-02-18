Менеджер Ломаченка оприлюднив подробиці потенційного бою із непереможним австралійцем
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Менеджер колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) Егіс Клімас, висловився про потенційний поєдинок свого підопічного з абсолютним лідером легкої ваги Джорджем Камбососом, який представляє прапор Австралії, інформує УНН з посиланням на Youtube-канал “The 3 Knockdown Rule”.
Деталі
Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала абсолютного чемпіона світу в легкій вазі провести захист титулу в бою з Ломаченком. Поєдинок може відбутися наприкінці травня або у червні в Мельбурні. Менеджер бійця з України заявив, що угода буде розрахована на два поєдинки.
“У мене дуже хороше передчуття, що бій між Ломаченком та Камбососом відбудеться. Наразі ми говоримо про угоду на два поєдинка, у тому числі, якщо Ломаченко переможе, то відбудеться реванш. Ломаченко не просто хоче поїхати до Австралії, він готовий тимчасово переїхати туди, аби провести тренувальний табір за пару місяців до бою. Таким чином ми зможемо гарантувати, що бій відбудеться, попри ситуацію із в’їздом до країни. Припустимо, бій у травні — тоді в березні Ломаченко вже буде в Австралії, щоб підготуватися”, — підкреслив Клімас.
Доповнення
У Камбососа в активі 20 перемог і жодної поразки, у Ломаченка 16 виграшів при 2-х фіаско.