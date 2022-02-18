Менеджер Ломаченко обнародовал подробности потенциального боя с непобедимым австралийцем
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Менеджер бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) Егис Климас, высказался о потенциальном поединке своего подопечного с абсолютным лидером легкого веса Джорджем Камбососом, который представляет флаг Австралии, информирует УНН со ссылкой на Youtube-канал “The 3 Knockdown Rule”.
Детали
Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе провести защиту титула в бою с Ломаченко. Поединок может состояться в конце мая или в июне в Мельбурне. Менеджер бойца из Украины заявил, что соглашение будет рассчитано на два поединка.
“У меня очень хорошее предчувствие, что бой между Ломаченко и Камбососом состоится. Сейчас мы говорим о соглашении на два поединка, в том числе, если Ломаченко победит, то произойдет реванш. Ломаченко не просто хочет поехать в Австралию, он готов временно переехать туда, чтобы провести тренировочный лагерь за пару месяцев до боя. Таким образом мы сможем гарантировать, что бой состоится, несмотря на ситуацию со въездом в страну. Предположим, бой в мае — тогда в марте Ломаченко уже будет в Австралии, чтобы подготовиться”, — подчеркнул Климас.
Дополнения
У Камбососа в активе 20 побед и ни одного поражения, у Ломаченко 16 выигрышей при 2-х фиаско.