Менеджер Ломаченко обнародовал подробности потенциального боя с непобедимым австралийцем

Детали

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе провести защиту титула в бою с Ломаченко. Поединок может состояться в конце мая или в июне в Мельбурне. Менеджер бойца из Украины заявил, что соглашение будет рассчитано на два поединка.

“У меня очень хорошее предчувствие, что бой между Ломаченко и Камбососом состоится. Сейчас мы говорим о соглашении на два поединка, в том числе, если Ломаченко победит, то произойдет реванш. Ломаченко не просто хочет поехать в Австралию, он готов временно переехать туда, чтобы провести тренировочный лагерь за пару месяцев до боя. Таким образом мы сможем гарантировать, что бой состоится, несмотря на ситуацию со въездом в страну. Предположим, бой в мае — тогда в марте Ломаченко уже будет в Австралии, чтобы подготовиться”, — подчеркнул Климас.

Дополнения

У Камбососа в активе 20 побед и ни одного поражения, у Ломаченко 16 выигрышей при 2-х фиаско.