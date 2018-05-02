Melovin сьогодні проведе першу репетицію на сцені Євробачення-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні, 2 травня, представник України Melovin проведе першу репетицію на сцені міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018. Про це повідомляється на офіційному сайті Євробачення, передає УНН.
У середу 2 травня в Лісабоні триває четвертий день репетицій перед конкурсом. Сьогодні їх проведе остання група з представників 9 країн, які беруть участь у другому півфіналі.
Так, на сьогодні заплановані репетиції для таких країн, як Грузія, Польща, Мальта, Угорщина, Латвія, Швеція, Чорногорія, Словенія та Україна.
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Репетиція для кожного з учасників триватиме 30 хвилин. Журналісти не матимуть доступу до сцени, проте зможуть слідкувати за подіями в прес-центрі.
Як повідомляв УНН, Україна проведе першу репетицію на Євробаченні-2018 у Лісабоні 2 травня. Перші репетиції учасників конкурсу розпочались ще 29 квітня.