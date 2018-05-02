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Melovin сегодня проведет первую репетицию на сцене Евровидения-2018

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня, 2 мая, представитель Украины Melovin проведет первую репетицию на сцене международного песенного конкурса Евровидение-2018. Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения, передает УНН.

Melovin сегодня проведет первую репетицию на сцене Евровидения-2018

В среду 2 мая в Лиссабоне продолжается четвертый день репетиций перед конкурсом. Сегодня их проведет последняя группа из представителей 9 стран, участвующих во втором полуфинале.

Так, на сегодня запланированы репетиции для таких стран, как Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

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Репетиция для каждого из участников продлится 30 минут. У журналистов не будет доступа к сцене, однако они смогут следить за событиями в пресс-центре.

Как сообщал УНН, Украина проведет первую репетицию на Евровидении-2018 в Лиссабоне 2 мая. Первые репетиции участников конкурса начались еще 29 апреля.

Украинские Национальные Новости

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