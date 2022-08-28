Мельник скасував візит до України прем'єра Саксонії через його позицію у війну, і назвав “небажаним гостем”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник напередодні свого звільнення з посади скасував візит прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера через його слова про необхідність заморозки війни в Україні, і назвав його "небажаним гостем". Про це він написав у Twitter, пише УНН.
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“Я запросив вас до України. Це запрошення скасовано. Своєю абсурдною риторикою про заморожування війни ви граєте на руку путіну та розпалюєте агресію росії. Ви небажаний гість”, — написав у Twitter Мельник.
Доповнення
Минулого тижня, в програмі ZDF прем'єр Саксонії заявив, що "війну треба заморозити, необхідно перемир'я та переговори для припинення війни”.
Кречмер назвав вторгнення росії в Україну страшним злочином і додав, що повністю згоден з думкою, що росія не повинна виграти цю війну, але й не можна намагатися вирішити результат війни на полі бою, "оскільки це спричинить дуже погані наслідки для всіх нас".