Мельник скасував візит до України прем'єра Саксонії через його позицію у війну, і назвав “небажаним гостем”

Цитата

“Я запросив вас до України. Це запрошення скасовано. Своєю абсурдною риторикою про заморожування війни ви граєте на руку путіну та розпалюєте агресію росії. Ви небажаний гість”, — написав у Twitter Мельник.

Доповнення

Минулого тижня, в програмі ZDF прем'єр Саксонії заявив, що "війну треба заморозити, необхідно перемир'я та переговори для припинення війни”.

Кречмер назвав вторгнення росії в Україну страшним злочином і додав, що повністю згоден з думкою, що росія не повинна виграти цю війну, але й не можна намагатися вирішити результат війни на полі бою, "оскільки це спричинить дуже погані наслідки для всіх нас".