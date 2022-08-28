Мельник отменил визит в Украину премьера Саксонии из-за его позиции о войне, и назвал “нежеланным гостем”

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“Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменено. Своей абсурдной риторикой о замораживании войны вы играете на руку путину и разжигаете агрессию россии. Вы нежеланный гость”, — написал в Twitter Мельник.

Дополнение

На прошлой неделе, в программе ZDF премьер Саксонии заявил, что "войну нужно заморозить, необходимо перемирие и переговоры для прекращения войны”.

Кречмер назвал вторжение россии в Украину страшным преступлением и добавил, что полностью согласен с мнением, что россия не должна выиграть эту войну, но и нельзя пытаться решить исход войны на поле боя, "поскольку это повлечет очень плохие последствия для всех нас".