Меланія Трамп залишилась без подарунка від чоловіка на день народження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп попри чималі статки вирішив нічого не дарувати своїй дружині на день народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Можливо, у мене будуть проблеми. Я надто зайнятий, щоб шукати подарунки. У мене немає презенту, але я подарував їй прекрасну листівку і чарівний букет",– зазначив Дональд Трамп.
Дональд Трамп звернувся до американців з проханням написати листівки першій леді, які він передасть своїй дружині. Оскільки жителі країни з прихильністю ставляться до екс-моделі, вони залюбки підтримали ініціативу глави Білого дому.
Однак крім цього романтичного флеш-мобу, Дональд Трамп не зробив для Меланії жодного подарунку.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія подарують лідеру Франції Еммануелю Макрону в рамці частину оббивки антикварного стільця з Блакитної кімнати Білого дому.