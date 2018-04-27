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Мелания Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения

Киев • УНН

 • 27275 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп несмотря на немалое состояние решил ничего не дарить своей жене на день рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Мелания Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения

"Возможно, у меня будут проблемы. Я слишком занят, чтобы искать подарки. У меня нет презента, но я подарил ей прекрасную открытку и очаровательный букет", - отметил Дональд Трамп.

Дональд Трамп обратился к американцам с просьбой написать открытки первой леди, которые он передаст своей жене. Поскольку жители страны положительно относятся к экс-модели, они охотно поддержали инициативу главы Белого дома.

Однако кроме этого романтического флэш-моба, Дональд Трамп не сделал для Мелании никакого подарка.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания подарят лидеру Франции Эммануэлю Макрона в рамке часть обивки антикварного стула с Голубой комнаты Белого дома.

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