Мелания Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения

"Возможно, у меня будут проблемы. Я слишком занят, чтобы искать подарки. У меня нет презента, но я подарил ей прекрасную открытку и очаровательный букет", - отметил Дональд Трамп.



Дональд Трамп обратился к американцам с просьбой написать открытки первой леди, которые он передаст своей жене. Поскольку жители страны положительно относятся к экс-модели, они охотно поддержали инициативу главы Белого дома.

Однако кроме этого романтического флэш-моба, Дональд Трамп не сделал для Мелании никакого подарка.



Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания подарят лидеру Франции Эммануэлю Макрона в рамке часть обивки антикварного стула с Голубой комнаты Белого дома.