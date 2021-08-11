Мексика виступила за визнання на рівні G20 всіх схвалених ВООЗ вакцин
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Влада Мексики закликали інші країни Групи двадцяти (G20) відмовитися від політизації питань, пов'язаних з вакцинами, і визнати всі препарати від коронавірусу, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Про це повідомив у вівторок глава мексиканського МЗС Марсело Ебрард, передає УНН.
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“За вказівкою президента країни ми закликали держави — члени G20 визнати всі вакцини, схвалені ВООЗ, тобто не займатися геополітикою в питаннях вакцин. Якщо ВООЗ визнає і схвалює вакцину, всі країни повинні зробити те ж саме”, — сказав він на прес-конференції.
Деталі
На думку влади Мексики, Євросоюз, а також США і інші держави повинні визнавати “в тому числі вакцини, вироблені в країнах, що розвиваються”, якщо препарат отримав схвалення ВООЗ.
Контекст
Зараз ВООЗ рекомендує для екстреного застосування сім препаратів: вакцини китайських компаній Sinopharm і Sinovac, спільну розробку американської фірми Pfizer і її німецького партнера BioNTech, препарат компанії Janssen, вакцину американської компанії Moderna, а також два варіанти препарату британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету, в тому числі Covishield виробництва Інституту сироватки Індії.
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На початку липня представник Єврокомісії Крістіан Віганд повідомила, що вакцинація від коронавируса препаратом Covishield не відчиняє можливості в’їзду в ЄС без санітарних обмежень, так як він не був сертифікований Європейським агентством лікарських засобів. Управління з питань якості продовольства і медикаментів США поки дозволило використання вакцин від Pfizer — BioNTech, Moderna і Janssen.