Мексика відмовилася платити США за стіну на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент Мексики Енріке Ньєто знову заявив, що, всупереч очікуванням Дональда Трампа, його країна не буде платити за зведення стіни на кордоні, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Мексика не вірить у стіни”, — сказав він.
Також опозиція вимагає від Е.Ньєто скасувати запланований на 31 січня візит до США, де має відбутися його зустріч з Д.Трампом. Однак глава МЗС країни Луїс Видегарай заявив, що зустріч все-таки відбудеться, як і планувалося.
Як повідомляв УНН раніше, президент США Дональд Трамп розпорядився почати підготовку до будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відповідний указ і розпорядження міністерству національної безпеки він підписав у середу, 25 січня.