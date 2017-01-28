Мексика виділить близько 48 млн дол. на допомогу співвітчизникам у США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Мексиканська влада направлять додатково мільярд песо (близько 48 млн дол. за поточним курсом) для мережі консульських установ країни в США. Відповідне рішення прийняв у п’ятницю президент країни Енріке Пенья Ньєто за підсумками наради з членами парламенту, уряду і представниками ділових кіл, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Таким чином керівництво латиноамериканської країни розраховує допомогти співвітчизникам в тому випадку, якщо в США почнуться масові депортації нелегальних мігрантів.
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“Президент Пенья Ньєто дуже чуйно відреагував на зроблений кілька днів тому запит законодавців про те, щоб зекономлені декількома державними інститутами кошти були спрямовані на наймання адвокатів, перекладачів і на зміцнення консульської мережі в США,” — заявив голова Сенату Мексики Пабло Ескудеро Моралес.
Консульська мережу латиноамериканської країни в США вважається найбільшою в світі і налічує 50 відділень.
Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США в листопаді 2016 року МЗС Мексики оприлюднив програму допомоги співвітчизникам.
Відомство вирішило запустити прямий номер “для того, щоб роз’яснювати будь-які сумніви з приводу міграційних заходів і повідомляти про події”, збільшити кількість “мобільних консульств”, продовжити години роботи звичайних консульських установ, а також прискорити процес видачі свідоцтв про народження дітей мексиканців, які проживають в США.
За оцінками МЗС, на території сусідньої країни знаходяться близько 5,7 млн мексиканських мігрантів-нелегалів.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп припинив прийом сирійських біженців.