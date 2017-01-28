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Мексика выделит около 48 млн долл. на помощь соотечественникам в США

Мексика выделит около 48 млн долл. на помощь соотечественникам в США

Киев • УНН

 • 9401 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Мексиканские власти направят дополнительно миллиард песо (около 48 млн долл. по текущему курсу) для сети консульских учреждений страны в США. Соответствующее решение принял в пятницу президент страны Энрике Пенья Ньето по итогам совещания с членами парламента, правительства и представителями деловых кругов, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Таким образом руководство латиноамериканской страны рассчитывает помочь соотечественникам в том случае, если в США начнутся массовые депортации нелегальных мигрантов.

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"Президент Пенья Ньето очень чутко отреагировал на сделанный несколько дней назад запрос законодателей о том, чтобы сэкономленные несколькими государственными институтами средства были направлены на наем адвокатов, переводчиков и на укрепление консульской сети в США", - заявил председатель Сената Мексики Пабло Эскудеро Моралес.

Консульская сеть латиноамериканской страны в США считается крупнейшей в мире и насчитывает 50 отделений.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 МИД Мексики обнародовал программу помощи соотечественникам.

Ведомство решило запустить прямой номер "для того, чтобы разъяснять любые сомнения по поводу миграционных мероприятий и сообщать о событиях", увеличить количество "мобильных консульств", продлить часы работы обычных консульских учреждений, а также ускорить процесс выдачи свидетельств о рождении детей мексиканцев, проживающих в США.

По оценкам МИД, на территории соседней страны находятся около 5,7 млн мексиканских мигрантов-нелегалов.

Как сообщал УНН, Д.Трамп прекратил прием сирийских беженцев.

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