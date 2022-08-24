Мексика та Куба повідомили про смерть двох осіб, у яких був позитивний результат тесту на мавпячу віспу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Мексика та Куба повідомили про смерть двох осіб, у яких був позитивний результат тесту на мавпячу віспу, хоча жодна з країн не пов’язувала смертельні випадки з вірусною хворобою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Звіти надійшли після смертей, пов’язаних із віспою мавп, зареєстрованих у Бразилії та Еквадорі за останній місяць, але летальні випадки залишаються надзвичайно рідкісними під час нинішнього спалаху.
Міністерство охорони здоров'я Мексики повідомило, що експерти розслідують смерть ВІЛ-позитивного пацієнта, який помер від септичного шоку та пневмонії після позитивного результату тесту на віспу мавп.
Мексика інформує про 386 підтверджених і 862 ймовірних випадки зараження віспою мавп.
Кубинська влада повідомила, що 50-річний італієць помер у неділю після того, як йому в суботу діагностували віспу мавп.
МОЗ країни вказало на звіт розтину, в якому зазначено, що причиною смерті став сепсис, пов'язаний з пневмонією та пошкодженням органів.
Нагадаємо
В Люксембурзі немовля заразилося віспою мавп.