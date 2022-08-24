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Мексика и Куба сообщили о смерти двух человек, у которых был положительный результат теста на обезьянью оспу

Киев • УНН

 • 328721 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Мексика и Куба сообщили о смерти двух человек, у которых был положительный результат теста на обезьянью оспу, хотя ни одна из стран не связывала смертельные случаи с вирусной болезнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Мексика и Куба сообщили о смерти двух человек, у которых был положительный результат теста на обезьянью оспу

Детали

Отчеты поступили после смертей, связанных с оспой обезьян, зарегистрированных в Бразилии и Эквадоре за последний месяц, но летальные случаи остаются чрезвычайно редкими во время нынешней вспышки.

Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что эксперты расследуют смерть ВИЧ-положительного пациента, скончавшегося от септического шока и пневмонии после положительного результата теста на оспу обезьян.

Мексика информирует о 386 подтвержденных и 862 вероятных случаях заражения оспой обезьян.

Кубинские власти сообщили, что 50-летний итальянец скончался в воскресенье после того, как ему в субботу диагностировали оспу обезьян.

Минздрав страны указал на отчет вскрытия, в котором указано, что причиной смерти стал сепсис, связанный с пневмонией и повреждением органов.

Напомним 

В Люксембурге младенец заразился оспой обезьян.

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