Мексика и Куба сообщили о смерти двух человек, у которых был положительный результат теста на обезьянью оспу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Мексика и Куба сообщили о смерти двух человек, у которых был положительный результат теста на обезьянью оспу, хотя ни одна из стран не связывала смертельные случаи с вирусной болезнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отчеты поступили после смертей, связанных с оспой обезьян, зарегистрированных в Бразилии и Эквадоре за последний месяц, но летальные случаи остаются чрезвычайно редкими во время нынешней вспышки.
Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что эксперты расследуют смерть ВИЧ-положительного пациента, скончавшегося от септического шока и пневмонии после положительного результата теста на оспу обезьян.
Мексика информирует о 386 подтвержденных и 862 вероятных случаях заражения оспой обезьян.
Кубинские власти сообщили, что 50-летний итальянец скончался в воскресенье после того, как ему в субботу диагностировали оспу обезьян.
Минздрав страны указал на отчет вскрытия, в котором указано, что причиной смерти стал сепсис, связанный с пневмонией и повреждением органов.
Напомним
В Люксембурге младенец заразился оспой обезьян.