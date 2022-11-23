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MEGOGO став партнером UNITED24 і збирає на генератори

MEGOGO став партнером UNITED24 і збирає на генератори

Київ • УНН

 • 1202556 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Спільний збір MEGOGO та UNITED24 покликаний врятувати Україну від темряви. З нагоди свого 11-річчя медіасервіс збирає кошти на електрогенератори, що дозволять безперебійно працювати медичним закладам, та розіграє передплати серед учасників збору, передає УНН.

З 22 листопада по 5 грудня кожен, хто пожертвує щонайменше 11 гривень, не лише долучиться до підтримки українських медиків, які рятують життя навіть за відсутності електропостачання у лікарнях, а й отримає шанс стати власником однієї з 1000 передплат «Максимальна» на місяць. Окрім цього, ще 11 річних передплат отримають благодійники, що пожертвують максимальну суму.

«Кожен донат — промінь надії, який дозволить рятувати життя. Потрібно протриматись, поки енергетики-герої роблять свою справу попри постійні намагання ворога занурити Україну в темряву. Для MEGOGO цей збір особливий, тому хочемо віддячити за донати найкрутішою версією нашої передплати», — розповіла маркетинг-директорка MEGOGO Валерія Толочина.

Долучитись до збору можна прямим внеском на Банку UNITED24xMEGOGO.

Щоб взяти участь у розіграші передплат, потрібно у коментарі до переказу вказати свій контакт для зв’язку. Вже 6 грудня MEGOGO оголосить переможців, а зібрані кошти будуть передані на закупівлю електрогенераторів.

Про MEGOGO

MEGOGO — міжнародний медіасервіс, заснований 2011 року в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі.

Медіатека MEGOGO налічує десятки тисяч одиниць контенту: телеканали з інтерактивними функціями; фільми, серіали, мультфільми та ігри; освітній та блогерський контент; аудіокниги, подкасти та радіо. Також медіасервіс ексклюзивно транслює спортивні події: Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій УЄФА, топові національні футбольні чемпіонати, бокс від K2 і Top Rank та багато інших, організовуючи виробництво згідно з вимогами правовласників.

Про UNITED24

Ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. За шість місяців роботи UNITED24 зібрано понад 229 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів UNITED24 — видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі та історик Тімоті Снайдер.

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