MEGOGO стал партнером UNITED24 и собирает на генераторы

С 22 ноября по 5 декабря каждый пожертвующий по меньшей мере 11 гривен не только присоединится к поддержке украинских медиков, спасающих жизнь даже при отсутствии электроснабжения в больницах, но и получит шанс стать владельцем одной из 1000 подписок «Максимальная» на месяц. Кроме того, еще 11 годовых подписок получат благотворители, пожертвующие максимальную сумму.

«Каждый донат — луч надежды, который позволит спасать жизнь. Нужно продержаться, пока энергетики-герои делают свое дело, несмотря на постоянные попытки врага погрузить Украину в темноту. Для MEGOGO этот сбор особенный, поэтому хотим отблагодарить за донаты самой крутой версией нашей подписки», — рассказала маркетинг-директор MEGOGO Валерия Толочина.

Присоединиться к сбору можно прямым взносом на Банке UNITED24xMEGOGO.

Чтобы принять участие в розыгрыше подписок, нужно в комментарии к переводу указать свой контакт для связи. Уже 6 декабря MEGOGO объявит победителей, а собранные средства будут переданы на покупку электрогенераторов.

О MEGOGO

MEGOGO — международный медиасервис, основанный в 2011 году в Киеве. Является лидером среди OTT-платформ в Украине, работает в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, а также значительная часть каталога доступна по всему миру.

Медиатека MEGOGO насчитывает десятки тысяч единиц контента: телеканалы с интерактивными функциями; фильмы, сериалы, мультфильмы и игры; образовательный и блогерский контент; аудиокниги, подкасты и радио. Также медиасервис эксклюзивно транслирует спортивные события: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций УЕФА, топовые национальные футбольные чемпионаты, бокс от K2 и Top Rank и многие другие, организуя производство в соответствии с требованиями правообладателей.

О UNITED24

Инициированная Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное место сбора пожертвований в поддержку Украины. За шесть месяцев работы UNITED24 собрано более 229 миллионов долларов от граждан из 110 стран. Среди послов UNITED24 — выдающиеся спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Александр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Хемилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келли и др.