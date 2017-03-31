Меджліс подав скаргу до ЄСПЛ на дії Росії в Криму

“У скарзі Меджліс вказав, що включення його в список екстремістських організацій і припинення його діяльності порушують статтю 11 (свобода зібрань та об’єднань) Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Крім того, організацію заборонили, а її членів переслідують у зв’язку з їх політичною позицією, що є порушенням статті 18 (межі використання обмежень щодо прав),” — йдеться в повідомленні.

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Також у зверненні до ЄСПЛ зазначається, що російські суди не визнають статусу Меджлісу як представницького органу корінного кримського народу, тим самим порушуючи статтю “заборона дискримінації”. Його також позбавили права на справедливий судовий розгляд.

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Крім того владні структури Росії незаконно обшукують мечеті, ісламські школи та приватні будинки кримських татар. Багато з них були змушені виїхати в Україну або материкову Росію.

“Меморіал” зазначив, що задокументовано 18 насильницьких зникнень кримських татар в окупованому Криму, вони не розслідувані. Тіла кількох активістів знайшли зі слідами побиття і тортур.