Меджлис подал жалобу в ЕСПЧ на действия России в Крыму

"В жалобе Меджлис указал, что включение его в список экстремистских организаций и прекращение его деятельности нарушают статью 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, организации запретили, а ее членов преследуют в связи с их политической позицией, что является нарушением статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) ", - говорится в сообщении.

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Также в обращении в ЕСПЧ отмечается, что российские суды не признают статуса Меджлиса как представительного органа коренного крымского народа, тем самым нарушая статью "запрещение дискриминации". Его также лишили права на справедливое судебное разбирательство.

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Кроме того властные структуры России незаконно обыскивают мечети, исламские школы и частные дома крымских татар. Многие из них были вынуждены уехать в Украину или материковую Россию.

"Мемориал" отметил, что задокументировано 18 насильственных исчезновений крымских татар в оккупированном Крыму, они не расследованы. Тела нескольких активистов нашли со следами избиения и пыток.