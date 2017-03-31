Меджлис подал жалобу в ЕСПЧ на действия России в Крыму

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49838 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104612 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160925 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118570 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117770 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113221 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104727 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107195 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103674 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154856 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Меджлис подал жалобу в ЕСПЧ на действия России в Крыму

Меджлис подал жалобу в ЕСПЧ на действия России в Крыму

Киев  •  УНН

 • 10914 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Меджлис крымскотатарского народа подал 29 марта жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия российских властей, включивших представительный орган крымских татар в список экстремистских организаций, запретив его деятельность, передает УНН со ссылкой на правозащитный центр "Мемориал".

"В жалобе Меджлис указал, что включение его в список экстремистских организаций и прекращение его деятельности нарушают статью 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, организации запретили, а ее членов преследуют в связи с их политической позицией, что является нарушением статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) ", - говорится в сообщении.

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Также в обращении в ЕСПЧ отмечается, что российские суды не признают статуса Меджлиса как представительного органа коренного крымского народа, тем самым нарушая статью "запрещение дискриминации". Его также лишили права на справедливое судебное разбирательство.

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Кроме того властные структуры России незаконно обыскивают мечети, исламские школы и частные дома крымских татар. Многие из них были вынуждены уехать в Украину или материковую Россию.

"Мемориал" отметил, что задокументировано 18 насильственных исчезновений крымских татар в оккупированном Крыму, они не расследованы. Тела нескольких активистов нашли со следами избиения и пыток.

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