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Меджліс хоче вести паралельний підрахунок хворих на COVID-19 у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Меджліс кримськотатарського народу планує організувати кампанію з підрахунку хворих COVID-19 на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв "Громадському радіо", передає УНН.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб організувати компанію по паралельному підрахунку (хворих COVID-19 в Криму - ред.), для того щоб підготувати кваліфікований документ на майбутнє засідання Експертної механізму з прав корінних народів, присвячених саме COVID-19 і становищу корінних народів на період пандемії. Це напрямок, який має бути більш системним", - сказав Ескендер Барієв.

За його словами, на сьогодні в Криму - "гуманітарна катастроффа" через брак ліків і медперсоналу, а окупаційна влада приховує реальну ситуацію з хворими.

Як повідомляв УНН, згідно з даними окупаційної влади, за минулу добу в Криму померли ще дві людини з коронавірусною інфекцією.

Українські Національні Новини

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