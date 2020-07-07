Медзакладам заплатили близько 180 млн гривень за надання допомоги новонародженим – НСЗУ

"НСЗУ законтрактувала 121 медичний заклад на надання неонатальної допомоги новонародженим, серед них 21 перинатальний центр, 3 центри матері та дитини, 24 пологових, 23 обласні дитячі лікарні. За надання допомоги новонародженим у квітні-травні НСЗУ заплатила медичним закладам майже 180 млн гривень, 5 тисяч немовлят отримали медичну допомогу в цих закладах за 2 місці, з них 417 малюків, що народилися вагою менш ніж 1,5 кг. Допомога немовлятам у складних неонатальних випадках є безоплатною для родин, у яких народилися такі дітки", - зазначила вона.

Нагадаємо, за два місяці Національна служба здоров’я України виплатила понад 1,6 млрд гривень за надання медичними закладами допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього.