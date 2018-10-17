Медведєв зустрінеться у Брюсселі з Меркель та Юнкером
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером у Брюсселі в четвер-п'ятницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на EUobserver.
"Російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером у Брюсселі в четвер та п’ятницю в рамках засідання Азійсько-європейської зустрічі (ASEM)", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель цієї осені здійснить візит в Україну
Нагадаємо, Європейський союз (ЄС) повинен працювати над відновленням зв’язків з Росією. Таке переконання висловив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер в інтерв’ю газеті Le Figaro.