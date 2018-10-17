Медведев встретится в Брюсселе с Меркель и Юнкером

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 54900 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115173 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123173 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162677 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151004 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139600 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129967 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177251 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118249 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141773 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Медведев встретится в Брюсселе с Меркель и Юнкером

Медведев встретится в Брюсселе с Меркель и Юнкером

Киев  •  УНН

 • 8783 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе в четверг-пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUobserver.

"Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе в четверг и пятницу в рамках заседания Азиатско-европейской встречи (ASEM)", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Напомним, Европейский союз (ЕС) должен работать над восстановлением связей с Россией. Такое убеждение высказал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Le Figaro.

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