Медведев встретится в Брюсселе с Меркель и Юнкером

"Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе в четверг и пятницу в рамках заседания Азиатско-европейской встречи (ASEM)", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель этой осенью осуществит визит в Украину



Напомним, Европейский союз (ЕС) должен работать над восстановлением связей с Россией. Такое убеждение высказал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Le Figaro.