Медведев встретится в Брюсселе с Меркель и Юнкером
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе в четверг-пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUobserver.
"Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе в четверг и пятницу в рамках заседания Азиатско-европейской встречи (ASEM)", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Напомним, Европейский союз (ЕС) должен работать над восстановлением связей с Россией. Такое убеждение высказал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Le Figaro.