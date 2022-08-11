медведєв заявив, що сьогодні відвідав "лнр"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. голова радбезу росії Дмитро Медведєв заявив у себе в Telegram-каналі, що сьогодні відвідав так звану “лнр”, де зустрівся з ватажками бойовиків леонідом пасічником та денисом пушиліним, передає УНН.
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“У четвер відвідав “луганську народну республіку”, де зустрівся з главами “лнр” леонідом пасічником і “днр” денисом пушиліним. За дорученням президента росії провів нараду, присвячену першочерговим заходам забезпечення безпеки “республік” Донбасу”, – заявив він.
Деталі
На нараді взяли участь генеральний прокурор росії ігор червонов, перший заступник керівника адміністрації президента росії Сергій Кирієнко, глава мвс володимир колокольцев, глава мінбуду ірек файзуллін, директор фсб олександр бортников, голова слідчого комітету олександр бастрикін.
медведєв повідомив, що на нараді розглянули “питання сприяння економічному та соціальному розвитку “лднр””.
Додамо
17 липня заступник голови Радбезу росії дмитро медведєв на зустрічі з ветеранами Другої світової війни у Волгограді пригрозив Україні "судним днем" у разі нападу на Крим.
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що російське залякування про нібито "судний день" для України ніхто не сприймає. У той же час для росії дійсно настане судний день у буквальному значенні цього слова за ті злочини, які вчиняє рф.