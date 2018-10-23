Медведєв: російські санкції торкнуться сотень українців

Санкції, які російський прем'єр має намір підписати найближчим часом, будуть виражені в блокуванні активів, які розміщені на території РФ, а також у забороні перерахування грошових коштів, які містяться в джерелах, розташованих на території РФ.

При цьому Медведєв підкреслив, що до українського народу в Росії "сповнені найбільш дружніх почуттів", але окремі громадяни України завдають шкоди Росії, і саме вони потраплять під санкції.

"Там буде багато досить відомих людей... Якщо говорити про фізичних осіб, то, цілком ймовірно, це будуть сотні людей, які своїми діями завдавали шкоди нашій країні. Там будуть і представники бізнесу, і інші люди, це залежить від російської сторони, тобто, від тих пропозицій, які сформулює уряд", - заявив російський прем'єр.

Він додав: "Зісно, до списку також включені українські компанії, тобто, юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, які так чи інакше контролюються подібними громадянами, щодо яких будуть введені ці санкції".

За його словами, списки фізичних та юридичних осіб зараз готуються.

Також він заявив, що Москва може заборонити для поставки на територію Росії низки українських товарів.

"Йтиметься про те, щоб заборонити певні категорії товарів, які вироблені в Україні, для того, щоб постачати їх в Російську Федерацію", - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.