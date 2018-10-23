Медведев: российские санкции коснутся сотен украинцев

Санкции, которые российский премьер намерен подписать в ближайшее время, будут выражены в блокировании активов, которые находятся на территории РФ, а также в запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ.

При этом Медведев подчеркнул, что к украинскому народу в России "преисполнены самых дружеских чувств", но отдельные граждане Украины наносят вред России, и именно они попадут под санкции.

"Там будет много достаточно известных людей... Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство", - заявил российский премьер.

Он добавил: "Естественно, в список также включены украинские компании, то есть, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции".

По его словам, списки физических и юридических лиц сейчас готовятся.

Также он заявил, что Москва может запретить для поставки на территорию России ряд украинских товаров.

"Речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены на Украине, для того, чтобы поставлять их в Российскую Федерацию", - сказал Медведев.

Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ об специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.