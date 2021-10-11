Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Правоохоронці вручили клопотання про арешт з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку, якого підозрюють в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Про це журналісту УНН повідомили в ОГПУ.
Деталі
В Офісі Генерального прокурора підтвердили, що народному депутату вручили клопотання про взяття під варту з альтернативою внесення застави у 1 млрд грн.
Обирати Медведчуку запобіжний захід буде Печерський районний суд міста Києва.
Доповнення
Народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Так, за версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 млрд.
Додамо, що наразі Медведчука перебуває під цілодобовим домашнім арештом у справі щодо державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.