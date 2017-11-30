Medoff випустив продовження реклами про Джеймса Бонда
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Відомий український горілчаний бренд Medoff запустив продовження реклами про пригоди Джеймса Бонда. Про це йдеться на офіційній сторінці напою в Facebook, передає УНН.
Якщо в попередній рекламі, відомий секретний агент Джеймс Бонд зникав так само непомітно, як п'ється горілка Medoff, то в новому рекламному ролику агенту належить з закритими очима визначити, яку горілку він пробує.
"Помилитися досить складно, адже м'який смак Medoff ні з чим не переплутати навіть після складного, наповненого небезпеками, робочого дня", - коментують автори ролика.
Нові ролики від ТМ Medoff підкреслюють виняткову м'якість продукту і його преміальну якість.