Medoff випустив продовження реклами про Джеймса Бонда

Якщо в попередній рекламі, відомий секретний агент Джеймс Бонд зникав так само непомітно, як п'ється горілка Medoff, то в новому рекламному ролику агенту належить з закритими очима визначити, яку горілку він пробує.

"Помилитися досить складно, адже м'який смак Medoff ні з чим не переплутати навіть після складного, наповненого небезпеками, робочого дня", - коментують автори ролика.

Нові ролики від ТМ Medoff підкреслюють виняткову м'якість продукту і його преміальну якість.