Medoff выпустил продолжение рекламы о Джеймсе Бонде

Если в предыдущей рекламе, известный секретный агент Джеймс Бонд исчезал также незаметно, как пьется водка Medoff, то в новом рекламном ролике агенту предстоит с закрытыми глазами определить, какую водку он пробует.

"Ошибиться достаточно сложно, ведь мягкий вкус Medoff ни с чем не перепутать даже после сложного, наполненного опасностями, рабочего дня", - комментируют создатели ролика.

Новые ролики от ТМ Medoff подчеркивают исключительную мягкость продукта и его премиальное качество.