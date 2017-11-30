Medoff выпустил продолжение рекламы о Джеймсе Бонде
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Известный украинский водочный бренд Medoff запустил продолжение рекламы о приключениях Джеймса Бонда. Об этом речь идет на официальной странице напитка в Facebook, передает УНН.
Если в предыдущей рекламе, известный секретный агент Джеймс Бонд исчезал также незаметно, как пьется водка Medoff, то в новом рекламном ролике агенту предстоит с закрытыми глазами определить, какую водку он пробует.
"Ошибиться достаточно сложно, ведь мягкий вкус Medoff ни с чем не перепутать даже после сложного, наполненного опасностями, рабочего дня", - комментируют создатели ролика.
Новые ролики от ТМ Medoff подчеркивают исключительную мягкость продукта и его премиальное качество.