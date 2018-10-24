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Medoff розповів українцям про тонкощі алкогольного етикету жителів Кореї

Київ • УНН

 • 14190 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Корейці, як і будь-яка інша нація, мають свої особливості алкогольного етикету. Про деякі із них на своїй сторінці у Facebook розповів український горілчаний бренд Medoff, передає УНН.

Так, корейці з повагою ставляться до віку. Це впливає і на алкогольний етикет.

"Коли ви наливаєте людині, що старша за вас, варто робити це дуже делікатно, обома руками. Одна рука має трішки торкатися тієї, що тримає пляшку", - розповіли у Medoff.

Якщо сценарій дзеркальний і старша людина наливає вам — то чарку також необхідно тримати обома руками.

"Це демонструє ввічливість та рівень вашої культури", - поінформували у Medoff.

Нагадаємо, цього річ український Medoff увійшов до 10-ки найбільш популярних горілчаних брендів світу. 

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