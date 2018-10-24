Medoff рассказал украинцам о тонкостях алкогольного этикета жителей Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Корейцы, как и любая другая нация, имеют свои особенности алкогольного этикета. О некоторых из них на своей странице в Facebook рассказал украинский водочный бренд Medoff, передает УНН.
Так, корейцы с уважением относятся к возрасту. Это влияет и на алкогольный этикет.
"Когда вы наливаете человеку, который старше вас, стоит делать это очень деликатно, обеими руками. Одна рука должна немного касаться той, что держит бутылку", - рассказали в Medoff.
Если сценарий зеркальный и старший человек наливает вам - то рюмку также необходимо держать обеими руками.
"Это демонстрирует вежливость и уровень вашей культуры", - сообщили в Medoff.
Напомним, в этом году украинский Medoff вошел в 10-ку самых популярных водочных брендов мира.