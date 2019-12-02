Медійники застерегли від розширення повноважень Омбудсмена

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Громадська рада при Держкомтелерадіо звернулася до комітету Верховної Ради з питань свободи слова із закликом відправити на доопрацювання один із законопроектів через перспективу розширення повноважень Уповноваженого Верховної Ради з прав людини стосовно видачі приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, що, як вважають медійники, загрожує тлумаченням критичних суджень журналіста як дискримінації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держкомтелерадіо.