Медійники застерегли від розширення повноважень Омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Громадська рада при Держкомтелерадіо звернулася до комітету Верховної Ради з питань свободи слова із закликом відправити на доопрацювання один із законопроектів через перспективу розширення повноважень Уповноваженого Верховної Ради з прав людини стосовно видачі приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, що, як вважають медійники, загрожує тлумаченням критичних суджень журналіста як дискримінації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держкомтелерадіо.
"Громадська рада при Держкомтелерадіо ухвалила звернення до комітету Верховної Ради України з питань свободи слова з проханням повернути проект закону №0931 від 29.08.2019 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)" на доопрацювання", - вказали у Комітеті.
Як зазначається, голосування відбулось в електронному режимі.
"Занепокоєння громадськості викликала перспектива розширення повноважень Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, якому надаватиметься право видавати за результатами розгляду звернень осіб або груп осіб обов’язкові для виконання вимоги (приписи) щодо усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації", - вказали у Держкомтелерадіо.
"Таким чином будь-які слова або критичні судження журналіста у матеріалі можуть бути розтлумачені як дискримінація, множинна дискримінація або дискримінація за асоціацією за будь-якими ознаками. А це потенційно гарантує притягнення до відповідальності і накладання штрафів", - зазначається у зверненні громадської ради при Держкомтелерадіо.
На думку медійних громадських організацій, як повідомляється, "такі зміни у законодавстві загрожуватимуть свободі вираженню поглядів і переконань, а також об’єктивній журналістиці".
Нагадаємо, раніше Президент Зеленський доручив уряду розробити вимоги до новин у ЗМІ.