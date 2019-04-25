Медінститути, які хоче знищити Кабмін, проводять 150 тис. унікальних операцій на рік — Лазоришинець
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Кабінеті міністрів хочуть позбавити державного фінансування 36 науково-медичних установ Академії меднаук України. Такий крок не лише знищить ці заклади та вітчизняну медичну науку, але й позбавить мільйони українців права на високотехнологічне лікування. Про це у коментарі УНН розповів український кардіохірург, директор Інституту Амосова Василь Лазоришинець.
"Найбільша проблема у тому, що це зроблено крадькома. Коли юристи почали читати паспорт бюджетної програми — то побачили, що всі залишилися без фінансування. Якби це обговорили попередньо, запропонували шляхи - це було б нормально, а тут вкрали просто, тихесенько, нічого нікому не сказавши.
Ця "велика" ініціатива (уряду, - ред.) може призвести до того, що інститути АМН просто зупиняться. Може, є така ціль - зупинити їх і викупити за безцінь.
Ці 36 закладів - це мільйони консультацій у поліклініках, і майже 150 тис. унікальних оперативних втручань, які більше ніде не виконуються в Україні", - наголосив лікар.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Реформа "Гройсмана-Супрун" може знищити унікальні інститути Шалімова та Амосова
За словами Лазоришинця урізання держфінансування науково-медичним інститутам АМН зупинить доступ до медичних послуг.
"Саме тому зараз ми подали з депутатами поправку (законопроект № № 10231) до паспорта бюджетної програми з проханням передбачити бюджетне фінансування для інститутів Національної академії медичних наук України", - додав він.
Нагадаємо, народні депутати завили про готовність підтримати законопроект на захист інститутів АМН.
"Завдання МОЗ - контролювати все і знищити все. Завдання - знищити Академію медичних наук. До речі, Академія медичних наук про це знає. МОЗ здається, що медицина як наука і висока медицина взагалі не потрібні. Що достатньо сімейного лікаря і знеболення перед смертю. Я з цим не погоджуюся", - заявила щодо цього голова профільного комітету ВРУ Ольга Богомолець.