Медінститути, які хоче знищити Кабмін, проводять 150 тис. унікальних операцій на рік — Лазоришинець

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Кабінеті міністрів хочуть позбавити державного фінансування 36 науково-медичних установ Академії меднаук України. Такий крок не лише знищить ці заклади та вітчизняну медичну науку, але й позбавить мільйони українців права на високотехнологічне лікування. Про це у коментарі УНН розповів український кардіохірург, директор Інституту Амосова Василь Лазоришинець.