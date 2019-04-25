Депутати заявили, що не дозволять Гройсману та Супрун знищити медичну науку - опитування

УНН запитав народних депутатів України, що вони думають з приводу такої ініціативи. Усі опитані журналістами народні обранці заявили, що не дадуть чиновникам знищити вітчизняну медичну науку.

"Я проти такого рішення. Бюджетний комітет декілька років тому рятував науку нашої академії. І далі будемо стояти на захисті її інтересів", - сказав член комітету ВР з питань бюджету Олександр Шевченко.

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Думку колеги поділяє голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

"Завдання МОЗ - контролювати все і знищити все. Завдання - знищити Академію медичних наук. До речі, Академія медичних наук про це знає. МОЗ здається, що медицина, як наука, і висока медицина взагалі не потрібні. Що достатньо сімейного лікаря і знеболення перед смертю. Я з цим не погоджуюся.

Не буде бази - не буде можливості вчити новітнім технологіям лікарів. Вони (МОЗ - ред.) це роблять, щоб економити гроші і потім ці гроші розкрадати", - каже вона.

Скорочення фінансування науково-медичних інститутів АМН призведе до виїзду медичних світил за кордон, каже член профільного комітету ВР Ігор Шурма.

"Мінімізувати фінансування хочуть тому, що окрім професіоналів, які просто поїдуть після цього за кордон, це ще й земля, будівлі в центральній частині Києва. Рано чи пізно, думаю, це буде цікаво для міжнародних інвесторів, корпорацій, які зайдуть в Україну з великими грошима, коли Україна через таке керування повністю ляже", - наголосив він.

Як писав УНН, реформа “Гройсмана-Супрун” може знищити унікальні інститути Шалімова та Амосова.

У медичних колах через наміри чиновників зріє бунт.