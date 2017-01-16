Медики прооперували постраждалого в перестрілці на Рівненщині

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РІВНЕ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Учаснику конфлікту, 26-річному потерпілому з Березнівського району, хірурги видалили дробинку з черевної порожнини. Про це кореспонденту УНН повідомив завідувач реанімаційного відділення Рокитнівського центральної районної лікарні Федір Чечіль. 

За його словами, стан пацієнта після операції задовільний.

"Оперували хлопця 4 години, він пробуде в лікарні до 2 тижнів", - зазначив завідувач.

Ще двоє потерпілих - 23-річний брат важко пораненого та 19-річний хлопець перебувають в хірургічному відділені. У них вогнепальні травми кінцівок.

Як повідомляв УНН, 15 січня у Старому Селі Рокитнівського району сталася стрілянина. Поліція повідомляє, що причиною став конфлікт з місцевими жителями.

Потерпілі приїхали із села Зірне Березнівського району. Хлопці запевнили, що навідалися в гості до знайомого.

Українські Національні Новини

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