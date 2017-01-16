Медики прооперували постраждалого в перестрілці на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Учаснику конфлікту, 26-річному потерпілому з Березнівського району, хірурги видалили дробинку з черевної порожнини. Про це кореспонденту УНН повідомив завідувач реанімаційного відділення Рокитнівського центральної районної лікарні Федір Чечіль.
За його словами, стан пацієнта після операції задовільний.
"Оперували хлопця 4 години, він пробуде в лікарні до 2 тижнів", - зазначив завідувач.
Ще двоє потерпілих - 23-річний брат важко пораненого та 19-річний хлопець перебувають в хірургічному відділені. У них вогнепальні травми кінцівок.
Як повідомляв УНН, 15 січня у Старому Селі Рокитнівського району сталася стрілянина. Поліція повідомляє, що причиною став конфлікт з місцевими жителями.
Потерпілі приїхали із села Зірне Березнівського району. Хлопці запевнили, що навідалися в гості до знайомого.