Медики прооперировали пострадавшего в перестрелке в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 января. УНН. Участнику конфликта, 26-летнему пострадавшему из Березновского района, хирурги удалили дробинку из брюшной полости. Об этом корреспонденту УНН сообщил заведующий реанимационным отделением Рокитновской центральной районной больницы Федор Чечиль.
По его словам, состояние пациента после операции удовлетворительное.
"Оперировали парня 4 часа, он пробудет в больнице до 2 недель", - отметил заведующий.
Еще двое пострадавших - 23-летний брат тяжело раненого и 19-летний парень находятся в хирургическом отделении. У них огнестрельные травмы конечностей.
Как сообщал УНН, 15 января в Старом Селе Рокитновского района произошла стрельба. Полиция сообщает, что причиной стал конфликт с местными жителями.
Пострадавшие приехали из села Зорное Березновского района. Парни заверили, что наведались в гости к знакомому.