Медик розповіла, як захиститись від грипу

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Для захисту від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій слід уникати місць масового скупчення людей, промивати ніс після відвідання громадських місць, одягати захисну маску, а також приймати вітаміни. Про це заявила завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського НАМН України Алла Мироненко в коментарі кореспонденту УНН.

"Якщо ми говоримо про неспецифічну профілактику або про заходи, які можуть попередити зараження, то, мабуть, треба уникати місць скупчення людей, промивати ніс після відвідування таких місць, одягати маску. Важливо провітрювати приміщення, оскільки при провітрюванні вірус гине швидко", - зазначила медик.

За її словами, вітамінізована гаряча їжа також не завадить для підтримки витривалості організму в період підвищення рівня захворювання на грип і ГРВІ, також корисно буде приймати вітаміни, а "підвищувати" імунітет за допомогою імуностимуляторів лікар не радить, оскільки користі людині від таких препаратів може бути менше, ніж шкоди.

При цьому вона додала, що наразі циркуляція вірусу іде інтенсивно, тож щепитися від грипу пізно – адже на формування імунітету після щеплення піде приблизно 10-14 днів.

"Про цю профілактику треба дбати заздалегідь", - наголосила Мироненко.

Як зазначила лікар, весь цивілізований світ робить вакцинацію, щоб захиститися від грипу, оскільки всі засоби неспецифічної профілактики є додатковими і суттєвого захисту від грипу не створюють.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні буде спостерігатися зростання кількості хворих на грип через повернення з канікул дітей і дорослих - з відпусток.

Нинішній сезон захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції стане найвищим з 2015-2016 років.

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