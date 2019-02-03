Медик рассказала, как защититься от гриппа

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Для защиты от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций следует избегать мест массового скопления людей, промывать нос после посещения общественных мест, одевать защитную маску, а также принимать витамины. Об этом заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в комментарии корреспонденту УНН.

"Если мы говорим о неспецифической профилактике или о мерах, которые могут предупредить заражение, то, наверное, надо избегать мест скопления людей, промывать нос после посещения таких мест, одевать маску. Важно проветривать помещение, так как при проветривании вирус погибает быстро", - отметила медик.

По ее словам, витаминизированная горячая пища также не помешает для поддержания выносливости организма в период повышения уровня заболевания гриппом и ОРВИ, также полезно будет принимать витамины, а "повышать" иммунитет с помощью иммуностимуляторов врач не советует, так как пользы человеку от таких препаратов может быть меньше, чем вреда.

При этом она добавила, что сейчас циркуляция вируса идет интенсивно, поэтому прививаться от гриппа поздно - ведь на формирование иммунитета после прививки уйдет примерно 10-14 дней.

"Об этой профилактике нужно заботиться заранее", - отметила Мироненко.

Как отметила врач, весь цивилизованный мир делает вакцинацию чтобы защититься от гриппа, поскольку все средства неспецифической профилактики являются дополнительными и существенной защиты от гриппа не создают.

Напомним, в ближайшее время в Украине будет наблюдаться рост количества больных гриппом из-за возвращения с каникул детей и взрослых - из отпусков.

Нынешний сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями станет самым высоким с 2015-2016 годов.

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