Медійна атака на SOCAR має ознаки замовної кампанії проти бренду - дослідження

Минулого тижня мережа АЗС SOCAR опинилась у центрі найбільшої медійної атаки в ЗМІ та соцмережах. Повідомлення у відкритому доступі вказують на замовний характер кампанії проти бренду на українському ринку пального. Про це УНН повідомляє із посиланням на дослідження НафтоРинку.

Старт медійної атаки прийшовся після перемоги ТОВ "Торговий дім Сокар Україна" в тендері на поставку 10 тис. т дизпального "Укрзалізниці" (19 липня 2024 р.) на 529 млн грн та укладення договору (6 серпня 2024 р).

Учасники тендеру на постачання 10 тис. т ДП для УЗ від 19.07.2024.

ЗМІ вказали, що імпортер отримує пальне, вироблене з російської нафти. Помилкове повідомлення про сировину з рф тоді підхопили засоби масової інформації, телеграм-канали, facebook - було близько 50 публікацій.

В цілому це було не критично для репутаційних ризиків, вказали у НафтоРинку.

Важливим є то, що ресурс ДП з труби, яку СОКАР отримує через ТОВ "ППЕК", не був задіяний в постачанні для залізниці. Пальне для УЗ від СОКАРу заходило іншим напрямком, переважно з Півдня. Компанія навіть фарбує його за свій рахунок за вимогою УЗ, прямо в дунайському порту.

Напередодні наступного тендеру УЗ СОКАР та оприлюднення результатів в період 16-19 серпня зазнав нової хвилі критики. Спочатку звинувачували в постачанні "угорського пального з російської нафти", а після візиту путіна до Баку риторика змінилася на "путін-газпром-СОКАР".

Напередодні оголошення результатів тендеру УЗ, візит путіна до Азербайджану став подарунком для замовників та виконавців злослова проти СОКАР" - заявив аналітик НафтоРинку Олександр Сіренко.

За його словами, тільки повідомлення на сайті "газпрому" про розвиток відносин із SOCAR (азербайджанці, на відміну від росіян, не піарились на цьому візиті, про який по суті попросила українська сторона) стала основою для фінальної та потужної третьої хвилі негативу проти азербайджанського бізнесу в Україні.

"Ми дослідили, що до обіду 20 серпня в соцмережах так звані лідери думок закликали оминати мережу АЗС SOCAR, при чому з текстом про бойкот майже водночас вийшли декілька блогерів з великими охватами, то ввечері та наступного дня було зафіксовано негативні та образливі повідомлення, в тому числі про можливий підпал заправок SOCAR", - розповів Сіренко.

Учасники тендеру на постачання 10 тис. т ДП для УЗ від 14.08.2024

Як вважають у НафтоРинку, саме одночасні появи однакових текстів в соцмережах говорить про замовний характер атаки на SOCAR. До того ж знайомі медійники видання кажуть про щедрі гонорари за пости. "За коротке повідомлення проти Азербайджану та мережі SOCAR один відомий екс-гонщик отримав $3 тис. – хайпрайс!", - розповів представник рекламної агенції.

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За оцінкою НафтоРинку, з 19 по 21 серпня в українському інтернет просторі було близько півтисячі згадувань бренду SOCAR, з них 36% - facebook, 22% - X (twitter), 17% - telegram. Решта – це youtube, tiktok та інше.

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"На жаль, медіа-кілерство – розповсюджена практика українського ринку пального, особливо, це стосується компаній, які мають ритейл. В цьому сегменті чистота бренду особливо чутлива тема", - зазначив Олександр Сіренко.

Свіжі приклади – напади на "БРСМ-Нафта" через ніби то неякісне пальне у 2021 р. з показовим фіналом (судові справи тривають й досі). Вже під час війни – у 2023 році, як повідомляється, була атака на мережу UPG: компанію асоціювали у звʼязках з білорусами. Тоді звинувачення несуттєво вплинули на бренд. Пізніше, через рік трейдер виграв суд проти виконавця - першоджерела медійної атаки - видання Obozrevatel, але за даними учасників ринку компанія могла заплатити за півтора роки близько 6 млн грн організатору нападу на UPG, побоюючись подальшого негативу.

Поки ефект організованого хейту проти SOCAR не на користь замовника, заробляють виконавці та… сама мережа SOCAR. Щедрі хайпрайси за пости підгодували нікчем з диванних військ (хоча, є думка, що самопроголошені експерти злословили заради лайків та самолюбства), ТОВ "ТД СОКАР Україна" наступного тижня закінчує відвантаження дизпального залізничникам, а сама мережа не побачила зниження реалізації пального і навіть зафіксувала зростання виторгу по магазинам 20-22 серпня.

Головне питання, кому було вигідно змусити викликати негатив до SOCAR - лишається відкритим, зазначають в НафтоРинку.

Та, вочевидь, замовник буде згодом викритий, враховуючи тісні геополітичні зв’язки компанії з українською владою. Втім, для чистоти, прозорості та цивілізованого розвитку ринку пального в Україні вкрай необхідно оприлюднення виконавців, на яких, за попередньою оцінкою тільки минулого тижня витрачено більше $30 тис.